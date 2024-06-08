Поиск
СюжетПМЭФ-2024

ВЭБ видит флоатеры основным долговым инструментом при текущем уровне ставки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ по-прежнему считает флоатеры основным инструментом для привлечения долгосрочного финансирования на облигационном рынке при текущем уровне ставки, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

"Мы всегда говорим о том, что ВЭБ заинтересован в привлечении прежде всего среднесрочных и долгосрочных ресурсов. Наша стратегия не предусматривает привлечения краткосрочных ресурсов. У нас, конечно, есть такой инструмент - КСО (краткосрочные биржевые облигации - ИФ), но это инструмент управления ликвидностью. А учитывая, что мы институт развития и у нас долгосрочные проекты, мы заинтересованы как раз в развитии средне- и долгосрочного сегментов своих долговых обязательств. Мы всегда об этом говорили", - сказал он агентству в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Те выпуски, которые мы в последнее время осуществляем, почти в каждом случае рекордные по срокам. Поэтому при таких высоких ставках на рынке, при таком значении ключевой ставки фиксировать на подобные сроки такую стоимость заимствований - просто неразумно. В этом смысле инструмент с плавающей ставкой для нас стал основным", - пояснил зампред ВЭБа.

"Сейчас риторика регулятора ужесточилась. По крайней мере, о снижении ставки пока сигналов не слышим. Это означает, что по-прежнему для нас приемлем такой инструмент, как флоатеры", - сказал Вышковский.

Он отметил, что в этом году ВЭБ продолжит выходить на рынок и привлекать средства.

ВЭБ в последний раз размещал облигации с плавающей ставкой в апреле. Книга заявок по 8-летнему выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд рублей. Высокий спрос позволил эмитенту принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. - минимального для облигаций ВЭБа c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, при этом объем размещения был увеличен до 85 млрд рублей. Это был шестой по счету флоатер ВЭБа.

ЦБ РФ 7 июня принял решение сохранить текущий уровень ставки в 16%. При этом, если раньше регулятор заявлял, что видит пространство для смягчения политики во втором полугодии, то теперь говорит о возможности рассмотрения повышения ставки на следующем заседании в июле.

Лучшие стенды ПМЭФ-2024

14
Стена из цветочной мозаики на стенде "Уралхима"Интерактивный стенд "Газпром нефти"Выполненный в китайском стиле стенд Альфа-БанкаСтенд Московской областиСтенд министерства науки и высшего образования РФСтенд авиакомпании "Аэрофлот"Стенд Российского военно-исторического обществаСтенд Челябинской областиСтенд "Лукойла"Стенд интернет-портала "Добродел"Стенд Белгородской областиРобот на стенде "Сколково"Национальный стенд ОманаСтенд РЖД
Стена из цветочной мозаики на стенде "Уралхима"
ВЭБ Константин Вышковский ПМЭФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ПМЭФ-2024

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2

Заказчики российского ПО смогут учитывать расходы на его закупку с коэффициентом 2
ПМЭФ-2024

Минцифры намерено в 2025 г. запретить бизнесу обращаться в госорганы не в электронном виде

ПМЭФ-2024

"Автозавод СПб" вложит 4,5 млрд руб. в модернизацию и выпуск новых моделей Xcite

"Автозавод СПб" вложит 4,5 млрд руб. в модернизацию и выпуск новых моделей Xcite

Набиуллина назвала страшилками прогнозы о провале стройки без льготной ипотеки

Набиуллина назвала страшилками прогнозы о провале стройки без льготной ипотеки

В Китае число базовых станций 5G выросло до 3,75 млн к концу апреля

В Китае число базовых станций 5G выросло до 3,75 млн к концу апреля

Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ

Набиуллина допустила рост инфляции в 2024 году выше апрельского прогноза ЦБ

ЦБ РФ рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 б.п.

Глава ЦБ РФ заявила о возросшей вероятности повышения ключевой ставки

Представители руководства ЕЦБ призвали к осторожности со снижением ставок

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });