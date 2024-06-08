ВЭБ видит флоатеры основным долговым инструментом при текущем уровне ставки

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - ВЭБ по-прежнему считает флоатеры основным инструментом для привлечения долгосрочного финансирования на облигационном рынке при текущем уровне ставки, сообщил "Интерфаксу" заместитель председателя госкорпорации Константин Вышковский.

"Мы всегда говорим о том, что ВЭБ заинтересован в привлечении прежде всего среднесрочных и долгосрочных ресурсов. Наша стратегия не предусматривает привлечения краткосрочных ресурсов. У нас, конечно, есть такой инструмент - КСО (краткосрочные биржевые облигации - ИФ), но это инструмент управления ликвидностью. А учитывая, что мы институт развития и у нас долгосрочные проекты, мы заинтересованы как раз в развитии средне- и долгосрочного сегментов своих долговых обязательств. Мы всегда об этом говорили", - сказал он агентству в кулуарах ПМЭФ-2024.

"Те выпуски, которые мы в последнее время осуществляем, почти в каждом случае рекордные по срокам. Поэтому при таких высоких ставках на рынке, при таком значении ключевой ставки фиксировать на подобные сроки такую стоимость заимствований - просто неразумно. В этом смысле инструмент с плавающей ставкой для нас стал основным", - пояснил зампред ВЭБа.

"Сейчас риторика регулятора ужесточилась. По крайней мере, о снижении ставки пока сигналов не слышим. Это означает, что по-прежнему для нас приемлем такой инструмент, как флоатеры", - сказал Вышковский.

Он отметил, что в этом году ВЭБ продолжит выходить на рынок и привлекать средства.

ВЭБ в последний раз размещал облигации с плавающей ставкой в апреле. Книга заявок по 8-летнему выпуску была открыта с маркетинговым ориентиром ставки в размере значения RUONIA, увеличенного на 150 б.п., и объемом размещения не менее 50 млрд рублей. Высокий спрос позволил эмитенту принять решение о снижении спреда к RUONIA до 140 б.п. - минимального для облигаций ВЭБа c плавающей ставкой, привязанной к RUONIA, при этом объем размещения был увеличен до 85 млрд рублей. Это был шестой по счету флоатер ВЭБа.

ЦБ РФ 7 июня принял решение сохранить текущий уровень ставки в 16%. При этом, если раньше регулятор заявлял, что видит пространство для смягчения политики во втором полугодии, то теперь говорит о возможности рассмотрения повышения ставки на следующем заседании в июле.