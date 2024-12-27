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Самолет "Азербайджанских авиалиний" Баку-Минводы вернулся в аэропорт вылета

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс Баку-Минводы, вернулся в Баку после получения уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

"Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку-Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета. Командир воздушного судна принял решение развернуться сразу после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой", - говорится в сообщении AZAL.

Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени (09:13 по Москве).

В AZAL добавили, что в ближайшее время будет предоставлена более подробная информация о рейсах в направлении России.

Как следует из онлайн-табло Международного аэропорта "Минеральные Воды", рейс отменен.

"Сегодня данного рейса точно не будет", - сказали "Интерфаксу" в справочной аэропорта, добавив, что по всем вопросам пассажирам необходимо обращаться к представителю авиакомпании.

Азербайджан Азербайджанские авиалинии
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