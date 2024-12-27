Фицо допустил миллиардные убытки для ЕС при остановке Киевом транзита российского газа

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Если Украина решит прервать транзит российского газа в Европу, Евросоюз может понести большие убытки, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Остановив транзит газа, президент Зеленский нанесет миллиардный ущерб ЕС, в том числе Словацкой Республике, что приведет к дальнейшему снижению конкурентоспособности ЕС", - написал Фицо в соцсети Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

В связи с подобной вероятностью Фицо также раскритиковал бездействие ЕС.

"Кажется, представители ЕС уже и не против. Для ЕС главное, чтобы во имя нереальной цели ослабления России славяне продолжали убивать друг друга", - добавил Фицо.

Ситуация с продолжением транзита российского через Украину в Европу с 2025 года оказалась более многогранной, чем представлялось ранее. До настоящего времени звучал исключительно отказ Киева от транзита в любом виде. Как сообщил накануне президент России Владимир Путин, обсуждаются различные варианты продолжения поставок, однако они осложнены спорными арбитражными процессами "Нафтогаза Украины" против "Газпрома".

"Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет. Они объявили, что не будут продлевать контракт, а потом осознали, что для них самих это проблема. Засуетились. Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо НАК Украины заключил с нами контракт на транзит по территории Украины, чтобы соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные - до 2035-го, до 2049-го годов, и чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это очень сложная процедура, трудноразрешимая, неразрешимая", - разъяснил Путин.

Он добавил: "Есть еще одна вещь. Украина закрыла нам один из маршрутов транзита в Европу - через "Сохрановку". Они закрыли, а потом предъявили нам иск в суде с требованием оплатить то, что не шло транзитом через Украину. У нас с ними контракт ship-or-pay - "транзитируй или плати". Теперь говорят, пускай третья страна транзитирует, а иск из арбитражного суда забирать не хотят. Получится, что мы будем поставлять газ в любую европейскую страну, а по решению арбитражного суда в безакцептном порядке эти деньги будут сниматься и поступать на Украину в счет погашения иска к "Газпрому". Мы сказали, что будем поставлять, будь это азербайджанский SOCAR, турецкая компания, венгерская, словацкая. Но пусть они иск заберут из суда. Сказали: "Нет, забирать не будем". Ну тогда пожалуйте бриться. Живите без нашего газа".

Российский президент заявил: "Мы всегда выступали за поставки, за деполитизацию вопросов экономического характера. Мы никогда не отказывались от поставок в Европу".

"Теперь наказывают Европу, закрывая транзитные контракты на поставку нашего газа в Европу. Уже под $500 за тысячу кубов цена на газ выросла", - отметил он.