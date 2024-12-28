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Канадские чиновники провели переговоры с окружением Трампа по поводу возможных пошлин

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глава МИД Канады Мелани Жоли и канадский министр финансов Доминик Леблан встретились в штате Флорида с помощниками избранного президента США Дональда Трампа с целью обсудить возможность введения им пошлин в размере 25% на канадские товары, сообщают западные СМИ.

С американской стороны во встрече накануне приняли участие кандидат на пост министра торговли Говард Латник и кандидат на пост главы МВД Дуг Бергам.

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Впоследствии офис Леблана обнародовал заявление, согласно которому переговоры с командой Трампа прошли "позитивно и продуктивно".

До этого в офисе канадского министра финансов отмечали, что речь на встрече пойдет о негативных эффектах, которые окажут 25-процетные пошлины на товары как на Канаду, так и на США.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.

Ранее в декабре канадские власти представили план укрепления границы Канады и США. Стоимость проекта - $902 млн, его реализация рассчитана на шесть лет.

В свою очередь премьеры канадских провинций предостерегали от введения пошлин, указывая на отрицательные экономические последствия. Кроме того, премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд неоднократно грозился тем, что в ответ он ограничит экспорт электричества из Онтарио в штаты Мичиган, Нью-Йорк и Миннесота.

В конце ноября после первых обещаний Трампа насчет пошлин во Флориду на встречу с ним летал премьер Канады Джастин Трюдо.

Джастин Трюдо Канада США Дональд Трамп
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