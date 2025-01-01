ФБР разыскивает возможных сообщников новоорлеанского террориста

Подозреваемый - 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, говорят источники американских СМИ

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Новом Орлеане ФБР выясняет, были ли сообщники у мужчины, который въехал на автомобиле в толпу людей на Бурбон-стрит. Источники CNN отметили, что это стандартная схема в расследовании такого рода нападений.

По версии следствия, подозреваемый сначала протаранил толпу отдыхающих, а затем вышел и открыл огонь. Вероятно, он был убит одним из полицейских, которые начали отстреливаться.

О личности напавшего и мотивах официально ничего не сообщается. На фото с места преступления виден только его пикап. В полиции отметили, что у машины техасские номера. Источники CBS News говорят, что автомобиль мог и не принадлежать напавшему, а мог быть взят в аренду или даже угнан. Этот электротрак Ford F-150 Lightning принадлежал другому человеку, который сдавал его в аренду через сайт Turo. Владелец машины подтвердил это CNN в переписке.

Источники CBS News, близкие к следствию, говорят, что в момент нападения подозреваемый был в бронежилете.

Высокопоставленные источники CBS и NBC News сказали, что подозреваемый - 42-летний Шамсуд Дин Джаббар. Следствие выясняет его происхождение и историю переездов.

Источники CNN сказали, что при погибшем был флаг ИГ ("Исламское государство", признано в России террористическим и запрещено), а в его автомобиле находились многочисленные взрывные устройства.

Очевидцы сообщили CNN, что перед новогодней ночью на Бурбон-стрит не установили стальные заграждения, которые могли бы помешать водителю пикапа въехать в толпу. Заграждения там поставили в 2017 году после аналогичного теракта в Ницце и серии пьяных ДТП в самом французском квартале Нового Орлеана, их можно поднимать и укреплять, этого не было сделано.

Случившееся расследует ФБР при содействии Министерства внутренней безопасности, спецслужба склоняется к версии теракта. По последним данным, в результате наезда и стрельбы погибли десять человек и были ранены еще 35. Среди пострадавших - два гражданина Израиля, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильский МИД.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим и заявил, что не может быть оправдания насилию. Он также поблагодарил полицию Нового Орлеана за быструю реакцию.

Избранный президент Дональд Трамп также выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим, пообещал поддержку Новому Орлеану от своей будущей администрации. Кроме того, он заявил, что прибывающие в США преступники - намного хуже местных и что преступность в стране выросла до невиданных уровней.

"Когда я сказал, что приезжающие преступники - намного хуже преступников в нашей стране, это заявление постоянно критиковали демократы и лживые СМИ, но оно оказалось правдой", - написал он в соцсети.

NBC News, ссылаясь на данные ФБР, отмечает, что число насильственных преступлений в США в 2023 году снизился на 3% по сравнению с 2022 годом.