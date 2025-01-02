В Хьюстоне завершили многочасовой обыск по делу о наезде на людей в Новом Орлеане

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Сотрудники органов правопорядка США закончили обыск, длившийся 11 часов, в северной части Хьюстона (штат Техас) в связи с наездом на пешеходов днем ранее в Новом Орлеане (штат Луизиана), сообщает в четверг NBC.

Власти отмечали, что оперативные мероприятия имеют отношения к событиям в Новом Орлеане, но не уточняли, что именно ищут. Впоследствии официальные лица заверили местных жителей, что опасности для них нет.

В обыске участвовали штурмовое подразделение SWAT от ФБР, взрывотехники, специалисты по борьбе с терроризмом, переговорщики на случай кризисных ситуаций.

В ходе работы следователей о задержаниях в Хьюстоне не сообщалось.

В результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане 15 человек погибли и более 30 получили ранения. Водитель, 42-летний бывший американский военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар, после наезда вышел из пикапа и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь и застрелила преступника.

Вместе с тем накануне в Лас-Вегасе автомобиль Tesla Cybertruck взорвался близ входа в гостиницу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп. Находившийся внутри машины человек погиб. Еще семеро получили незначительные травмы.

Президент США Джо Байден заявил о возможной связи между наездом пикапа на людей в Новом Орлеане и взрывом автомобиля Tesla возле отеля Трампа.