Поиск

Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 15 человек погибли и более 30 получили ранения в результате наезда на толпу в Новом Орлеане (американский штат Луизиана), сообщают СМИ со ссылками на власти.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

В среду автомобиль совершил наезд на толпу в туристическом районе Нового Орлеана, штат Луизиана.

Водитель после наезда вышел из пикапа и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь и застрелила преступника.

Трагедия произошла во время празднования на улицах города Нового года.

Нападавшим стал 42-летний бывший американский военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар.

Луизиана стрельба жертвы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 1 января

ФБР разыскивает возможных сообщников новоорлеанского террориста

В Новом Орлеане въехавший в толпу автомобилист стрелял в полицейских

В Новом Орлеане 10 человек погибли в результате наезда машины на толпу

В Приднестровье прекращена подача газа, тепла и горячей воды

Лукашенко предложил Словакии возобновить сотрудничество

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

План добычи нефти ОПЕК+ в январе снизится на символические 21 тысячу б/с

Что случилось этой ночью: среда, 1 января

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

"Газпром" завершил подачу газа для транзита через Украину

Дрейфовавший в Финском заливе нефтеналивной танкер M/T Jazz продолжил путь в РФ

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе104 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне11 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5641 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов180 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау71 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2077 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии134 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России38 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall328 материалов
Нападения в школах и вузахНападения в школах и вузах245 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });