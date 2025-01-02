Число жертв в результате наезда на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - По меньшей мере 15 человек погибли и более 30 получили ранения в результате наезда на толпу в Новом Орлеане (американский штат Луизиана), сообщают СМИ со ссылками на власти.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

В среду автомобиль совершил наезд на толпу в туристическом районе Нового Орлеана, штат Луизиана.

Водитель после наезда вышел из пикапа и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь и застрелила преступника.

Трагедия произошла во время празднования на улицах города Нового года.

Нападавшим стал 42-летний бывший американский военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар.

