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ФБР предупредило о потенциальной угрозе новых нападений, подобных атаке в Новом Орлеане

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - ФБР и министерство внутренней безопасности разослали в правоохранительные органы США информационный бюллетень с предупреждением, что существует угроза повторения атак с использованием транспортных средств, подобных произошедшей в Новом Орлеане 1 января, сообщает ABC со ссылкой на источники.

"Этот бюллетень разослали для перестраховки, чтобы правоохранительные органы проявляли повышенное внимание к любой активности, которая указывает на намерение использовать транспортное средство для совершения массового убийства, заявили источники ABC", - информирует телеканал.

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В частности, сотрудникам правоохранительных органов рекомендуют особо отмечать случаи использования поддельных удостоверений личности, а также кредитов для аренды транспорта, и попытки подозреваемых заранее обследовать район, где они могут совершить нападение.

Собеседники сказали ABC, что ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), на верность которой присягнул устроивший нападение в Новом Орлеане 42-летний экс-военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар, за последние месяцы призывала последователей совершать нападения с помощью транспортных средств для массовых жертв.

Между тем, согласно бюллетеню, следователи не установили, были ли у Джаббара сообщники при совершении атаки. ФБР проверяет, мог ли общаться он с кем-то прежде, чем совершить наезд. При этом ИГИЛ пока не брала на себя ответственность за случившееся.

В доме Джаббара на севере Хьюстона (штат Техас) правоохранительные органы обнаружили материалы для изготовления взрывных устройств. Но следствие не выявило того, чтобы между организаторами нападения в Новом Орлеане и взрыва 1 января в Лас-Вегасе автомобиля Tesla Cybertruck около входа в гостиницу Trump International Hotel велась координация.

Ранее 15 человек погибли и более 30 получили ранения в результате наезда на толпу в Новом Орлеане. Джаббар после наезда вышел из пикапа и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь и застрелила преступника.

США ФБР Хьюстон Новый Орлеан
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