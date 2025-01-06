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В Абхазии завершилось выдвижение кандидатов на выборах президента республики

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - ЦИК Абхазии в понедельник завершил регистрацию инициативных групп и партий по выдвижению кандидатов в президенты республики, сообщил журналистам член Центризбиркома Аляс Брандзия.

В ЦИК представили подписные листы инициативные группы избирателей, выдвигающих кандидатами на пост главы республики вице-президента Бадру Гунбу, бывшего торгового представителя Абхазии в РФ Олега Барцица, лидера оппозиционной организации "Абхазское народное движение" (АНД), бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу, экс-председателя контрольной палаты Роберта Аршбу и члена совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгура Хурхумала.

По его словам, две инициативные группы по выдвижению кандидатов на пост президента республики Кана Кварчии и Беслана Квицинии отозвали свои документы из ЦИКа.

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Отказался баллотироваться на президентский пост также Шамиль Адзинба, выдвинутый Народной партией Абхазии. Соответствующее заявление он написал в ЦИК республики.

"В выборах президента республики смогут участвовать пятеро из ранее выдвинутых восьми кандидатов, поскольку Кварчия, Адзинба и Квицния сняли свои кандидатуры", - сказал Брандзия.

Он добавил, что в настоящее время члены избиркома изучают подлинность подписных листов, представленных инициативными группами.

Согласно календарному плану, разработанному ЦИКом, регистрация кандидатов в президенты Абхазии завершится 16 января.

Досрочные выборы главы республик назначены на 15 февраля.

Абхазия
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