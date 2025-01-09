В ОБСЕ заявили, что преодоление энергокризиса в Приднестровье поможет политическому урегулированию

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен выразила мнение, что преодоление энергетического кризиса в Приднестровье может способствовать политическому урегулированию конфликта.

"Совместные действия (Кишинев и Тирасполя - "ИФ") в этом контексте могут способствовать укреплению доверия между берегами Днестра для поиска политического решения конфликта", - сказала Валтонен в четверг в Кишиневе на брифинге по итогам визита в Молдавию.

Она подчеркнула, что Евросоюз окажет помощь в преодолении энергетического кризиса. Финский министр также напомнила, что "страны Северо-Балтийской восьмерки (NB8) выразили солидарность и готовы оказать поддержку Молдавии".

"Вы должны знать, что мы вас поддерживаем. Это важно для устойчивого развития Молдавии и стабильности в Европе", - сказала Валтонен.

Она подчеркнула, что "на краткосрочную перспективу правительство Молдавии вместе с международными партнерами готово предоставить помощь для преодоления энергетического кризиса в Приднестровье". По ее словам, "возможна также финансовая помощь нуждающимся гражданам при поддержке ООН".

"Необходимо в Молдавии найти более устойчивое решение для развития энергетики, чтобы не зависеть от одного источника энергоресурсов. Это особо важно с учетом того, что это - российский источник, и он не является надежным. В долгосрочной перспективе мы ищем возможности для диверсификации поставок энергоресурсов в Молдавии", - заявила Валтонен.

Она сообщила, что в течение дня провела встречи с премьер-министром Молдавии Дорином Речан, министром иностранных дел Михаем Попшоем и вице-премьер-министром по реинтеграции Олегом Серебряном. Глава ОБСЕ также побывала в городе Бендеры, где встретилась с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главным переговорщиком Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Газпром" прекратил поставку газа в Приднестровье 1 января. Решение было обосновано невыполнением договорных обязательств компанией "Молдовагаз", а также тем, что не погашен исторический долг в размере $709 млн.

У национального газового оператора компании "Молдоавагаз" подписан контракт на поставку "Газпромом" 3,2 млрд кубометров газа в год (1,1 млрд для правобережной Молдавии и 2,1 млрд. для Приднестровского региона). Договор действует с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2026 года.

Однако после начала боевых действий на Украине "Газпром" сократил подачу газа Молдавии до 5,7 млн. кубометров в сутки, что составляет только 30% от потребляемого Молдавией газа в холодный период года. С момента этого сокращения российский газ в полном объеме "Молдовагаз" подавал Приднестровскому региону, откуда правобережная Молдавия получала более дешевую электроэнергию ($66 за 1 МВтч). При этом приднестровский регион за газ не платит "Газпрому". Долг, по оценкам Кишинева, превышает $11 млрд.