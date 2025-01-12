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Полиция задержала в Батуми и Тбилиси более десяти участников протестных акций

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В Батуми в воскресенье в ходе акции протеста были задержаны восемь человек, сообщил журналистам начальник батумского городского управления полиции Аджарии Ираклий Дгебуадзе.

"Все задержанные обвиняются в административных правонарушениях - оскорблении и сопротивлении полицейским", - сказал Дгебуадзе.

По информации грузинских СМИ, ситуация на митинге протеста у Дома правительства Аджарии обострилась после подключения к протестующим прибывших из Тбилиси лидеров оппозиционной партии "Коалиция за перемены" Елены Хоштария и Гиоргия Киртадзе, которые призывали к неподчинению полиции.

По данным СМИ, Хоштария и Киртадзе были задержаны полицейскими.

Накануне в Батуми на акции протеста против политики властей также были задержаны десять ее участников, четверо из которых были освобождены под подписку в ближайшие дни явиться в суд.

Стычки между полицейскими и участниками акции протеста произошли в воскресенье и в Тбилиси у ресторана "Бабило", где проходила корпоративная встреча судей.

Как сообщил журналистам заместитель начальника патрульной полиции Грузии Серги Бзишвили, на акции у ресторана были задержаны несколько участников акции.

"Задержанные незаконно перекрыли проезжую часть дороги, бросали в полицейских яйца, оскорбляли их", - сказал Бзишвили.

Акция протеста проходит в эти часы и на тбилисском проспекте Руставели у здания парламента Грузии.

Батуми Тбилиси Грузия
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