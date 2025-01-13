Число жертв лесных пожаров в Калифорнии превысило 20 человек

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Число подтвержденных смертей в результате масштабных лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 24, передает CNN.

Об этом телеканал сообщил со ссылкой на обновленные данные департамента судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес.

Власти отмечают, что об окончательных цифрах говорить пока рано.

Ранее сообщалось о 16 погибших.

Чиновники полагают, что угроза пожаров остается "очень высокой". В отношении более 105 тыс. человек все еще действует предписание об эвакуации. Огнем уничтожены тысячи строений.

Ранее президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Он пообещал, что федеральное правительство полностью компенсирует все потери в течение шести месяцев.