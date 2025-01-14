Партия "Непокоренная Франция" будет добиваться вотума недоверия правительству Байру

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Партия левого толка "Непокоренная Франция" объявила во вторник в Национальном собрании о планах добиваться вотума недоверия французскому премьер-министру Франсуа Байру.

"Мы вынесем вам вотум недоверия. Чем быстрее вы уйдете с поста премьера, тем лучше", - заявила, обращаясь к премьеру, председатель фракции крайне левой "Непокоренной Франции" в Национальном собрании Матильда Пано.

Она заявила, что вызывающую споры во Франции пенсионную реформу надо отменять, а не приостанавливать ее действие.

"Непокоренная Франция" в одиночку не сможет вынести вотум недоверия правительству Байру. Об отношении других крупных французских партий к идее вотума недоверия пока не сообщается.

Ранее во вторник перед депутатами Национального собрания выступил премьер Франции. Байру заявил, что правительство займется пересмотром пенсионной реформы, предусматривающей повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Премьер отметил, что если занимающаяся пенсионным вопросом комиссия не придет к согласию до осени, то в действии останется пенсионная реформа в нынешнем ее виде, сообщает телеканал BFM TV.