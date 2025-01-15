Задержанный президент Южной Кореи отказался сотрудничать со следствием

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Южной Корее сотрудники Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) пытались в течение 2,5 часов допрашивать задержанного южнокорейского президента Юн Сок Ёля, однако он пока отказывается давать показания, сообщает "Ренхап" со ссылкой на представителя CIO.

По данным агентства, видеозапись допроса не проводилась из-за возражений Юн Сок Ёля. Следователи задержали его в его резиденции ранее 15 января и увезли на допрос.

В CIO сообщили, что ордер на задержание Юна "был применен в 10:33" (4:33 по Москве). "Ренхап" отмечает, что у CIO есть 48 часов с момента задержания президента на то, чтобы получить ордер на его арест.

Сам Юн Сок Ёль заявил, что решил явиться на допрос, несмотря на незаконное расследование в отношении него.

В декабре 2024 года парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в объявлении 3 декабря военного положения, попытке организации мятежа и злоупотреблении властью. Однако следователи, прибывшие к резиденции Юн Сок Ёля для его ареста 3 января, столкнулись с сопротивлением военных и службы безопасности Юн Сок Ёля, и не смогли взять его под стражу.