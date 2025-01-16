Что случилось этой ночью: четверг, 16 января

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Байден подтвердил, что ХАМАС и Израиль договорились об освобождении заложников и прекращении огня, о чем ранее заявлял Трамп. Премьер Катара сообщает, что перемирие вступит в силу 19 января.

- Нефтебаза загорелась в Воронежской области в результате падения БПЛА. По предварительным данным, никто не пострадал.

- Кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио допустил отмену санкций против РФ в рамках украинского урегулирования. В то же время, он подчеркнул, что не считает санкции бесполезными.

- Стармер и Макрон обсуждают возможное участие в миротворческой миссии на Украине. Об этом сообщает The Telegraph.

- Байден поставил себе в заслугу соглашение по Газе, укрепление НАТО и свободу Украины. Он также пожелал успехов администрации избранного президента.

- Нетаньяху поблагодарил Трампа и Байдена за помощь в достижении соглашения по сектору Газа. С Трампом израильский премьер намерен встретиться в скором времени.