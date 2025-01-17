Оттава подготовила график ответных мер на случай введения Трампом пошлин

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Канадские власти подготовились на случай, если Дональд Трамп уже в день инаугурации 20 января введет пошлины на канадские товары, и тогда в этот же день Оттава представит график постепенного введения ответных мер. Об этом пишет The Globe and Mail со ссылкой на источник в правительстве.

По его словам, в этом случае премьер-министр Джастин Трюдо 20 января объявит о периоде скорых консультаций, который займет, возможно, две недели, по первому раунду повышения тарифов, которые затронут импорт США на $37 млрд. После консультаций тарифы будут немедленно повышены.

В зависимости от масштаба повышения пошлин США Трюдо затем может назначить второй раунд консультаций в отношении американского импорта на $110 млрд.

Однако, по словам источника, власти пока не принимали решений о возможных налогах на экспорт в США или ограничениях на поставки продукции американским потребителям.

16 января министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон после визита в Вашингтон заявил, что Трамп рассматривает три варианта действий: пошлины в 25% на канадские товары, пошлины в 10% на товары из всех стран и постепенно растущие тарифы, начинающиеся с низкой отметки. Министр признал, что Канада может и не избежать пошлин, но необходимо убеждать США не вводить их. По его утверждению, идею с тарифами поддерживает небольшой круг чиновников, и нужно подождать и посмотреть, что произойдет на инаугурации Трампа.

Он добавил, что Оттава рассматривает возможность ввести налог на экспорт важнейших ресурсов. До этого Уилкинсон упоминал сильную зависимость США от урана, поташа, германия, цинка, никеля, меди, графита.

Премьер-министр канадской провинции Британская Колумбия Дэвид Эби заявил, что тарифы США станут "объявлением экономической войны", ликвидируют 124 тыс. рабочих мест в регионе, сократят его экономический рост. Эби пообещал целый спектр ответных мер, включая ограничения на доставку американских товаров наземным транспортом между основной территорией США и штатом Аляска через Британскую Колумбию.

Премьер-министр Альберты Даниэль Смит продолжает критиковать федеральные власти за то, что они не исключают из списка предполагаемых ответных меры налоги на экспорт и ограничения на поставки канадских энергоресурсов в США. В среду она отказалась подписать декларацию центрального правительства и премьеров по политике в отношении мер Трампа. В ответ Трюдо осудил ее позицию.

Премьер-министр Онтарио Даг Форд заявил, что США, желающим уменьшить зависимость от КНР, нужно укреплять взаимосвязи с Канадой. Форд предложил еще сильнее интегрировать автомобильную промышленность и производство аккумуляторов двух стран, расширить торговлю продукцией сельского хозяйства, активизировать обмен кадрами, сильнее объединять линии автомобильного, железнодорожного, морского и воздушного транспорта. Он добавил, что при этом обещанные Трампом пошлины навредят и Канаде, и США.

В ноябре Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25%-е пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.