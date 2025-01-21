Трамп прибыл в Белый дом в качестве 47-го президента США

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Дональд Трамп впервые за новый президентский срок прибыл в Белый дом, сообщили американские СМИ.

"Трамп официально вернулся в Белый дом в качестве президента", - пишет Associated Press.

По данным агентства, он вошел в двери после 19:00 по местному времени в сопровождении первой леди Мелании Трамп, сына Бэррона и тестя.

Телеканал NBC News сообщил, что Трамп проведет некоторое время в Белом доме, прежде чем отправится на праздничные мероприятия.

20 января Трамп официально стал 47-м президентом США.