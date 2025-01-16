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Литва призвала страны НАТО увеличить оборонные бюджеты для усиления ПВО на востоке

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Оборонные бюджеты стран НАТО должны быть увеличены, что позволит усилить противовоздушную оборону на границе альянса с Россией и Белоруссией, заявила через пресс-службу министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Поскольку Литва приближается к расходам в 4% от ВВП на оборону, и оценивает возможности для дальнейшего увеличения финансирования обороны, мы ожидаем, что альянс установит минимальный целевой показатель в 3% на саммите НАТО в Гааге этим летом", - сказала глава Минобороны.

"Это позволит подготовить необходимые оборонные возможности и, в том числе, решить крайне чувствительный вопрос ПВО северо-восточного фланга", - добавила Шакалене.

Литва Минобороны НАТО ПВО Белоруссия Довиле Шакалене
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