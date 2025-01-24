В Словакии планируют выслать иностранцев, подозреваемых в дестабилизации

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Словакии намерены выслать из страны иностранцев, которые предположительно участвуют в заговоре с целью дестабилизации ситуации в стране.

"В ближайшие дни мы собираемся депортировать иностранцев, которые принимают участие в заговоре против страны", - приводит ЭФЭ слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо с пресс-конференции в пятницу.

Ранее на этой неделе Фицо неоднократно заявлял, что в стране действует "структура, финансируемая из-за границы, связанная с оппозицией, которая хочет злоупотребить правом на протесты. При этом он повторил, что в Словакии находятся люди, которые получили подобный опыт на протестах на Украине и в Грузии.

Накануне президент Словакии Петер Пеллегрини провел заседание Совета национальной безопасности, на котором, по словам Фицо, глава Словацкой информационной службы (разведслужба страны) Павол Гашпар проинформировал участников очень подробно обо всем. "Он назвал конкретные имена, указал на конкретные финансовые потоки, конкретные связи, показал конкретные фотографии", - отметил премьер, призвав людей, желающих протестовать, не позволить "этой группе" использовать их для насильственных действий.

Представители словацкой оппозиции в свою очередь выступили с призывом к отстранению Гашпара от должности и заверили в намерении одержать победу на выборах, а не путем "майданов" (насильственным путем - ИФ).

Между тем в ряде городов Словакии с вечера четверга начались протесты под лозунгами "Объединимся против зла" и "Словакия – это Европа", самые массовые прошли в городах Кошице, там на улицы вышли 15 тыс. человек, и Прешове, где собрались 4 тыс. человек.

Акции оппозиции, на которых звучали призывы к отставке правительства, прошли в других городах Словакии, в том числе и в столице – Братиславе, а также и за рубежом – в Польше, Германии, Чехии и Ирландии.

Протесты совпали с массированной кибератакой на Службу медицинского страхования Словакии, в которой Фицо, не предъявив доказательств, заподозрил хакеров с Украины.

Во вторник Словацкая информационная служба передала высшему руководству страны и депутатам парламента доклад, содержащий информацию о действиях, направленных на дестабилизацию в стране. Фицо, основываясь на этих данных, сообщил о существовании планов определенных "структур" блокировать дороги, правительственные и общественные учреждения. "Это попытка организации государственного переворота", - отметил он.