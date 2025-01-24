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Госдума направила наблюдателей на выборы президента Белоруссии

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что делегация депутатов будет наблюдать за выборами президента Белоруссии.

"В воскресенье в Беларуси состоятся выборы президента. Гражданам предстоит решать, кто будет во главе их страны. Государственная Дума направила на них своих наблюдателей", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу.

Он отметил что "до выборов еще несколько дней, но Евросоюз уже недоволен ими".

"А какими выборами был когда-либо доволен Евросоюз?! Только теми, где побеждает их кандидат, а не тот, кто отстаивает интересы своего народа, защищает свою страну и ее суверенитет", - считает председатель Госдумы.

По его словам, "сегодня Россия и Беларусь - страны со своими политическими системами и моделями экономики, которые обеспечивают стабильность и успешно противостоят вызовам".

"Внешние угрозы нас сплотили. Мы вместе строим Союзное государство, но каждый самостоятелен в принятии решений. Наши отношения складываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга, но в то же время взаимовыгодного сотрудничества, уважения и поддержки", - также написал Володин.

Очередные выборы президента Белоруссии назначены на 26 января. На участие в них претендуют пять человек, включая Александра Лукашенко, который занимает пост главы государства с 1994 года и намерен идти на седьмой президентский срок.

Вячеслав Володин Госдума Белоруссия
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