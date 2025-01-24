Поиск

В Ереване допустили, что пограничники РФ могут прекратить службу на армяно-турецкой границе

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские пограничники могут прекратить службу на армяно-турецкой и армяно-иранской границах, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

"Конечно. В идеальном мире каждая страна сама должна быть в состоянии контролировать свои границы", - сказал Ованнисян, отвечая на вопрос журналиста, может ли визит в Армению и деятельность спецгруппы США по пограничной безопасности привести к выводу российских пограничников с армяно-турецкой и армяно-иранской границ.

В миреПограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и ИранаПограничники РФ с 1 января перестанут нести службу на КПП на границе Армении и ИранаЧитать подробнее

Он отметил, что заявление, сделанное 14 января уже бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном, о визите специальной группы по пограничной безопасности касалось повышения эффективности пограничного контроля в Армении.

"Вы знаете, что это (контроль границ Армении - ИФ) осуществлялось всегда со стороны третьей страны. Наконец, мы должны суметь сами контролировать нашу границу", - сказал Ованнисян.

По его словам, содействие американской стороны направлено на повышение армянской стороны возможностей по обеспечению пограничного контроля.

На уточняющий вопрос журналиста, будет ли это содействие направлено на вывод российских пограничников, замглавы МИД Армении ответил утвердительно.

С января 2025 года российские пограничники перестали нести службу на пункте пропуска "Агарак" на границе Армении с Ираном.

1 августа 2024 года представители пограничной службы ФСБ России завершили службу в ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Представители погрануправления ФСБ России совместно с погранвойсками Службы нацбезопасности Армении охраняют границы республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года.

В начале января глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что количество российских пограничников на армяно-турецкой границе может быть сокращено, если между Арменией и Турцией будет действующая, открытая граница.

Турция Иран Армения Паруйр Ованнисян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Белом доме сообщили о сотнях высланных из США нелегалов

Лукашенко помиловал еще несколько осужденных за экстремистскую деятельность

Глава Приднестровья заявил, что газ в республике закончится через пару дней

Глава Приднестровья заявил, что газ в республике закончится через пару дней
Авиакатастрофа в Актау

В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе

В Казахстане ожидают публикации итогов расследования крушения самолета AZAL на следующей неделе

В Эстонии запретили полеты дронов близ границы с Россией

Трамп предпочел бы не вводить пошлины на китайский импорт

Flydubai возобновил рейсы из Дубая в Минводы

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Уолл-стрит закрылась в плюсе после заявлений Трампа

Что случилось этой ночью: пятница, 24 января

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"

Трамп сообщил, что считает необходимым провести встречу с Путиным "немедленно"
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5753 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне22 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе286 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2136 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });