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Новый шеф Пентагона обещал предотвращать войны, а не вести их

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - США будут стремиться предотвращать конфликты, а не инициировать новые, заявил в субботу новый министр обороны страны Пит Хегсет после приведения к присяге.

"Мы не хотим участвовать в войнах. Мы хотим сдерживать их, и мы хотим закончить те, что уже идут", - сказал Хегсет, которого цитирует агентство Associated Press.

"Однако если нам придется воевать, мы задействуем огромные ресурсы и будем действовать решительно, чтобы приблизиться к врагу и уничтожить его", - добавил шеф Пентагона.

Хегсет также обещал поддерживать американских военнослужащих, продвигать концепцию президента Дональда Трампа "мир через силу", "ставить Америку на первое место и реформировать армию".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс привел Хегсета к присяге в качестве 29-го министра обороны страны.

В ночь на субботу Сенат США утвердил Хегсета на пост министра обороны. Его кандидатура была одобрена с минимальным перевесом, поскольку не все республиканцы, составляющие большинство в сенате, поддержали назначение Хегсета на один из важнейших постов в американской администрации.

Ранее сенаторы выражали сомнение в том, что выдвиженец Трампа достоин занимать должность шефа Пентагона, отмечая его пристрастие к алкоголю и "агрессивное" поведении по отношению к женщинам.

США Пентагон Пит Хегсет
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