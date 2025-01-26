Президент Белоруссии заявил, что никогда не обсуждал с РФ объединение в одно государство

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никогда не обсуждал с главой Российской Федерации Владимиром Путиным объединение союзных государств в единое государство.

"Ничего подобного в наших разговорах не было о том, чтоб мы объединимся в одно государство и поглотим друг друга. Зачем? - сказал он на пресс-конференции после голосования на выборах в воскресенье. Прямую трансляцию вел Первый информационный телеканал Белоруссии.

"Мы сегодня создали, создаем такое уникальное союзное образование, которого вообще планета не знала. Не все идет безболезненно, но мы двигаемся вперед, преодолевая всякие завалы и сложности", - заявил Лукашенко.

По его мнению, Минск и Москва построят такое объединение, которому позавидуют бывшие советские республики.