Лукашенко, по данным экзитпола, побеждает на выборах в Белоруссии с 87,6%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на состоявшихся в республике президентских выборах, свидетельствуют данные экзитпола, которые приводят белорусские СМИ.

"По итогам опроса, за кандидата в президенты Республики Беларусь Олега Гайдукевича проголосовало 1,8% опрошенных; за Анну Канопацкую - 1,6%; за Александра Лукашенко - 87,6%. Сергей Сыранков набрал 2,7% голосов опрошенных избирателей, Александр Хижняк - 1,2%, против всех - 5,1%", - сообщил Первый информационный телеканал Белоруссии.

Отмечается, что опрос, согласно социологической выборке, проходил на 320 участках. Опрашивали избирателей интервьюеры в количестве 1 тыс. человек. Избирателей опрашивали с момента открытия участков для голосования (с 08:00) до завершения их работы в 20:00.

У респондентов спрашивали, за кого из кандидатов они проголосовали. Всего было проинтервьюировано 11 тыс. 948 человек. Опрос был анонимным.



