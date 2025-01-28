Минюст уволил ряд сотрудников, участвовавших в расследованиях против Трампа

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США уволило нескольких профессиональных юристов, участвовавших в расследовании спецпрокурора Джека Смита в отношении президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC News.

"Сегодня исполняющий обязанности генерального прокурора Джеймс Макгенри уволил с работы ряд чиновников министерства юстиции, которые сыграли значительную роль в судебном преследовании президента Трампа", - сообщает телеканал со ссылкой на представителя министерства юстиции.

"В свете их действий исполняющий обязанности генерального прокурора не доверяет этим должностным лицам в том, что они помогут добросовестно выполнять планы президента", - отметил собеседник телеканала.

Как сообщил NBC News осведомленный чиновник, среди уволенных были профессиональные прокуроры Молли Гастон, Джей Пи Куни, Энн Макнамара и Мэри Дорманн.

При этом телеканал CNN опубликовал письмо Макгенри, согласно которому увольнения вступают в силу "немедленно".

Отмечается, что у уволенных чиновников есть 30 дней, чтобы обжаловать свое "отстранение от федеральной службы".

Смит подал в отставку ранее в январе перед инаугурацией Трампа.

Переизбрание Трампа фактически положило конец возбужденным против него федеральным уголовным делам из-за политики министерства юстиции, направленной против судебного преследования действующих президентов.

Спецпрокурор проводил, в частности, расследование действий Трампа, которые, по версии стороны обвинения, он предпринял, чтобы остаться у власти после поражения на выборах президента в 2020 году. Кроме того, Смит расследовал дело в отношении Трампа о незаконном хранении секретных документов.

На протяжении всей предвыборной кампании 2024 года Трамп заявлял, что все расследования были политически мотивированными. Он сказал, что демократы "вооружили" министерство юстиции и пытались использовать это, чтобы подорвать его шансы на переизбрание.