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Шольц обозначил позицию по претензиям Трампа на Гренландию

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц дал понять, что не поддерживает идеи администрации Дональда Трампа о присоединении Гренландии к США, пишет Spiegel.

"Границы не должны передвигаться силой, кого бы это ни касалось", - заявил канцлер в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фередериксен.

Германские СМИ отмечают, что Шольц напрямую не упоминал президента США Дональда Трампа и не уточнял, что имеет в виду именно Гренландию, однако часть ответа он озвучил на английском языке.

В прошлые выходные Трамп заявил: "Я думаю, мы получим Гренландию, потому что она действительно имеет отношение к свободе мира".

Фредериксен не стала подробно останавливаться на этом заявлении на пресс-конференции с Шольцем. Однако она подчеркнула растущее значение европейского сотрудничества. "Нам нужна более сильная и решительная Европа, которая все крепче стоит на ногах и способна защищать и продвигать европейские интересы", - сказала она.

"ЕС и НАТО приняли обет молчания по вопросу Гренландии после того, как Дания попросила союзников воздержаться от реакции на угрозы Дональда Трампа захватить остров", - сообщила чуть ранее FT.

27 января правительство Дании объявило о намерении усилить военное присутствие в Арктике и Северной Атлантике путем закупки трех новых кораблей для вод вокруг Гренландии, беспилотников дальнего радиуса действия и спутников стоимостью почти €2 млрд.

В прошлые выходные Фредериксен встретилась с главами правительств Швеции и Норвегии, а также с президентом Финляндии. После Берлина премьер-министр Дании отправилась в Париж на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Затем она посетит Брюссель, где встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

На прошлой неделе FT со ссылкой на источники сообщила, что в середине января состоялся телефонный разговор между Трампом и Фредериксен, который продемонстрировал радикальные разногласия между сторонами.

Дания НАТО Олаф Шольц США Гренландия Германия Метте Фередериксен
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