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Трамп обсудит пошлины с премьер-министром Канады и руководством Мексики

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп планирует обсудить вводимые пошлины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и руководством Мексики в понедельник утром.

"Я поговорю с премьер-министром Трюдо завтра утром, и я также поговорю с Мексикой завтра утром", - заявил Трамп журналистам.

"Мы вводим тарифы. Они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят", - отметил президент США.

Он также не исключил, что Вашингтон может ввести дополнительные пошлины в отношении Канады, если та предпримет ответные меры.

"Это может произойти. Если они что-нибудь предпримут, мы это сделаем", - сказал Трамп.

Говоря о странах, в отношении которых он также планирует ввести пошлины, президент США назвал ЕС.

"Это определенно произойдет с Европейским союзом, я могу вам это сказать", - заявил он.

Тем временем американский лидер не стал обещать введение пошлин в отношении Соединенного Королевства.

Трамп отметил, что в торговых отношениях с Великобританией есть проблемы, но уточнил: "Я думаю, что с ними можно разобраться".

Ранее представить Еврокомиссии заявил агентству Bloomberg, что если Трамп введет пошлины на товары из стран-членов ЕС, реакция Евросоюза будет жесткой.

Также сообщалось, что и Мексика, и Канада примут ответные меры на повышение пошлин на их товары в США.

Канада введет 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму $155 млрд, заявил журналистам канадский премьер-министр Трюдо.

Правительство и руководство провинций и территорий Канады также рассматривает возможность введения в отношении США нетарифных ограничений, касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других товаров, отметил Трюдо.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министерству экономики подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

Как сообщалось, Трамп подписал указ о пошлинах в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.

Дональд Трамп Евросоюз Мексика Трюдо Канада
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