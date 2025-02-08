Поиск

Власти Швеции планируют ужесточить законы об оружии после массового расстрела в Эребру

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции объявило о планах внести изменения в законодательство об оружии, включая ограничение доступа к полуавтоматическому оружию, после самого крупного в стране массового расстрела. Об этом сообщает The Guardian.

В миреВ Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в ЭребруВ Швеции полиция подтвердила гибель 11 человек в школе в ЭребруЧитать подробнее

Во вторник, 4 февраля, вооруженный мужчина убил 11 человек в образовательном центре в Эребру, расположенном к западу от Стокгольма, прежде чем покончить с собой. Полиция не раскрыла подробности того, какое именно оружие он использовал, однако подтвердила, что у него была лицензия на владение четырьмя единицами оружия, три из которых были найдены рядом с ним.

"Ужасающий акт насилия в Эребру поднимает несколько важных вопросов, касающихся законодательства об оружии", - заявило правоцентристское коалиционное правительство. Власти также планируют улучшить механизм информирования о лицах, которые по медицинским показаниям считаются непригодными для владения оружием.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Латвию заявил: "Мы должны быть уверены, что в Швеции оружие будет доступно только тем, кто действительно в нём нуждается".

Швеция Эребру
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Федеральный судья США приостановил отправку сотрудников USAID в административный отпуск

Трамп обещает скорые закупки Японией крупных партий СПГ у США

Трамп обещает скорые закупки Японией крупных партий СПГ у США

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным

Трамп заявил о намерении провести переговоры с Путиным

Что произошло за день: пятница, 7 февраля

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

JPMorgan добился в британском суде временного запрета на продолжение спора в РФ по искам ВТБ

В МУС осудили американские санкции против суда

В МУС осудили американские санкции против суда

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

Белый дом поручил Управлению общих служб разорвать контракты со СМИ

В Кремле надеются, что судьба Русского дома в Баку может решиться в диалоге двух президентов

Airbus в январе сократила поставки до 25 самолетов

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое

Германия сократила экспорт в Россию в 2024 г. на 15,3%, импорт из РФ упал вдвое
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5817 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе332 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2161 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });