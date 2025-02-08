Власти Швеции планируют ужесточить законы об оружии после массового расстрела в Эребру

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции объявило о планах внести изменения в законодательство об оружии, включая ограничение доступа к полуавтоматическому оружию, после самого крупного в стране массового расстрела. Об этом сообщает The Guardian.

Во вторник, 4 февраля, вооруженный мужчина убил 11 человек в образовательном центре в Эребру, расположенном к западу от Стокгольма, прежде чем покончить с собой. Полиция не раскрыла подробности того, какое именно оружие он использовал, однако подтвердила, что у него была лицензия на владение четырьмя единицами оружия, три из которых были найдены рядом с ним.

"Ужасающий акт насилия в Эребру поднимает несколько важных вопросов, касающихся законодательства об оружии", - заявило правоцентристское коалиционное правительство. Власти также планируют улучшить механизм информирования о лицах, которые по медицинским показаниям считаются непригодными для владения оружием.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Латвию заявил: "Мы должны быть уверены, что в Швеции оружие будет доступно только тем, кто действительно в нём нуждается".