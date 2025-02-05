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Рубио заявил о готовности США сыграть ведущую роль в освобождении Газы от ХАМАС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон готов играть решающую роль, чтобы освободить сектор Газа от группировки ХАМАС.

"Газа должна быть освобождена от ХАМАС. Как сказал президент сегодня, США готовы играть ведущую роль, и мы сделаем Газу снова красивой", - написал Рубио в соцсети Х.

Американские журналисты отмечают, что его слова созвучны с лозунгом "Сделаем Америку снова великой", который использует Дональд Трамп в своих выступлениях.

Рубио добавил, что цель США - это "долгосрочный мир в регионе для всех людей".

На пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп заявил, что по-прежнему считает хорошей свою идею о переселении жителей сектора Газа в Египет и Иорданию, и выразил готовность Соединенных Штатов взять сектор под контроль и заняться восстановлением его экономики. Он добавил, что сектор Газа может стать "ближневосточной Ривьерой". По словам Трампа, жителям Газы нужно предложить обустроенную территорию, поскольку в Газе остались одни руины.

Марко Рубио США Газа Израиль Дональд Трамп ХАМАС
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