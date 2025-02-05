Генсек ООН указал на необходимость недопущения этнической чистки в секторе Газа

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш считает, что для разрешения конфликта в секторе Газе важно не допустить этнической чистки, заявил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик на брифинге в среду.

"В соответствии с основами международного права, нужно избегать любой формы этнической чистки", - сказал Дюжаррик, отметив, что Гутерриш по-прежнему поддерживает концепцию "два государства для двух народов".

Отвечая на вопросы журналистов, Дюжаррик подчеркнул, что "этнической чисткой" можно считать любое насильственное перемещение народов, поэтому ООН не поддерживает заявления президента США Дональда Трампа о взятии сектора Газа под американский контроль.

По мнению Гуттериша, ООН должна добиваться постоянного прекращения огня и освобождения всех заложников без промедления. Вместе с тем он высказал убеждение, что "в процессе поиска решений главное не усугубить проблему".

Кроме того, Дюжаррик сообщил, что заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Том Флетчер посетил Израиль и палестинские территории, провёл переговоры с властями Израиля, министром иностранных дел, а также президентом и сторонником мирного урегулирования палестино-израильского конфликта Ицхаком Герцогом.

Он отметил, что партнёры ООН продолжают поставлять гуманитарную помощь в сектор Газа.