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Делегация Израиля поедет в Доху для переговоров о второй фазе перемирия с ХАМАС

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Израиль на этой неделе отправит делегацию в столицу Катара Доху, для обсуждения второй фазы перемирия Израиля с палестинским движением ХАМАС, пишет The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Израильские переговорщики должны будут обсудить детали, относящиеся ко второй фазе соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Нетаньяху ранее встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и советником президента США по национальной безопасности Майком Уолтцем.

Израильская сторона подчеркнула, что эта встреча, посвященная обсуждению перемирия, "прошла в позитивной и дружественной обстановке", пишет The Times of Israel.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тысячи находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапах, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен продолжится. На третьем этапе должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 февраля 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Катар США ХАМАС Доха Биньямин Нетаньяху Газа
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