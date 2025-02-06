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В Эстонии взяли под вооруженную охрану объекты электроэнергетики

Это связано с предстоящим отключением страны от энергосистемы БРЭЛЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Объекты электроэнергетики Эстонии взяты под вооруженную охрану в связи с отключением на предстоящих выходных от энергосистемы БРЭЛЛ (Белоруссия - Россия - Эстония - Латвия - Литва).

"Кайтселийт (добровольческое военизированное формирование - ИФ) и полиция разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи. Меры безопасности были усилены в связи с повышенной угрозой перед отключением Эстонии от российской энергосистемы, которое запланировано на утро субботы", - сообщает газета Postimees в четверг.

Полиция в сотрудничестве с министерством климата определила более 40 объектов по всей Эстонии, которые имеют наибольшее значение для электроснабжения. Часть из них включена в маршруты полицейских патрулей, а на некоторых обеспечивается вооруженная охрана совместно с Кайтселийтом, сообщила представитель полиции.

Отключение от возглавляемой Россией сети БРЭЛЛ начнется в Литве и закончится в Эстонии. Затем страны Балтии проведут совместное испытание работы сети, частоты и напряжения. В воскресенье во второй половине дня страны Балтии будут подключены к синхронной зоне Европы, сообщила эстонская энергетическая компания Elering.

Власти Эстонии призвали жителей запастись продуктами, водой и лекарствами на фоне возможного отключения электричества после выхода страны из энергосистемы БРЭЛЛ

БРЭЛЛ Эстония Литва
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