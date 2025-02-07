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На Аляске пропал самолет с пилотом и девятью пассажирами

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - На Аляске разыскивают самолет Cessna компании Bering Air, на борту которого были десять человек - пилот и девять пассажиров, сообщает AP со ссылкой представителей экстренных и силовых служб штата.

Самолет вылетел из города Уналаклит в город Ном, лететь до которого не больше часа. Города разделяет узкий морской пролив. Через час после вылета связь с самолетом прервалась, а в месте назначения он не приземлился.

Самолет ищут на земле, поиски с воздуха затрудняет неблагоприятная погода и плохая видимость. Национальная метеорологическая служба США отмечает, что на момент взлета температура за бортом была -8,3 градуса по Цельсию. Также сообщалось о тумане и снеге.

США Cessna Аляска Bering Air Уналаклит Ном
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