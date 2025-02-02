Лидеры Мексики и Канады обсудили изменения в тарифной политике США

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил по телефону с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум последние шаги администрации президента США Дональда Трампа, который объявил о введении 25-процентных пошлин в отношении этих стран.

"Я провел беседу с президентом Клаудией Шейнбаум вскоре после того, как президент США Дональд Трамп подписал указы об ужесточении тарифной политики в отношении наших двух стран", - сообщает в воскресенье мексиканская газета "Универсаль".

Ранее сообщалось, что и Мексика, и Канада примут ответные меры на действия США.

Канада введет 25-процентные пошлины на импорт из США на сумму $155 млрд в ответ на американские пошлины, объявленные Трампом, заявил журналистам Трюдо.

Правительство и руководство провинций и территорий рассматривает также возможность введения в отношении США нетарифных ограничений, касающихся критически важных минералов, энергоносителей и других товаров, отметил премьер Канады.

Президент Мексики также поручила министерству экономики страны подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

"Поручаю министру экономики реализовать план Б (...), включающий тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в соцсети.

Как сообщалось, Трамп указом на следующей неделе вводит пошлины в 25% на товары, импортируемые из Мексики и Канады, и в 10% - из Китая. При этом пошлины на энергоносители из Канады составят 10% и коснутся всей канадской энергетики, в том числе нефти, газа, электроэнергии.