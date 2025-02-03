В ХАМАС заявили о готовности к переговорам о втором этапе перемирия в Газе

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В ХАМАС готовы начать переговоры о деталях второго возможного этапа перемирия в Газе, сообщают западные СМИ со ссылкой на двух представителей этой палестинской группировки.

По их словам, на переговорах с египетскими посредниками на прошлой неделе в Каире в ХАМАС пришли к выводам, что уже могут начать переговоры о втором этапе перемирия.

СМИ напоминают, что ХАМАС быстро восстановила свой контроль над Газой после прекращения огня в январе. В группировке отмечали, что не освободят заложников, чье освобождение предусмотрено на втором этапе перемирия, без прекращения боевых действий и полного вывода израильских войск.

Неоднократные требования президента США Дональда Трампа к Египту и Иордании принять 1,5 млн жителей Газы, которые осудили эти две страны и другие арабские государства, уже осложнили переговоры о втором этапе прекращения огня.

Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 19 января. Соглашение предусматривает три этапа. На первом группировка должна освободить 33 израильских заложника в обмен на 1,5 тысячи находящихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных. На втором и третьем этапе, условия которых еще предстоит конкретизировать, обмен пленными продолжится. На третьем этапе также должно начаться восстановление разрушенной в ходе вооруженного конфликта инфраструктуры Газы.