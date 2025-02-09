В Израиле стартовали учения по отражению террористических угроз

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Неплановые учения Центрального военного округа Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по борьбе с террористическими угрозами стартовали в воскресенье утром, сообщает The Times of Israel.

"Войска пройдут проверку, действуя по сценариям, согласно которым произошло незаконное проникновение в поселения, нападения на дороги, террористические атаки под прикрытием массовых собраний и одновременные инциденты в нескольких районах", - приводит издание выдержки из заявления ЦАХАЛ.

Центральный военный округ - территориальный командный округ ЦАХАЛ, ответственный за оборону Западного берега реки Иордан, в том числе, израильских поселений, и границы Западного берега с Иорданией, координацию мер против угроз с Западного берега.

Данные учения стартовали по приказу начальника Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви. Военные отметили, что их сценарии включают в себя опыт, полученный в ходе недавних боевых действий, свежие оценки обстановки.

Учения пройдут под руководством Оперативного управления Генерального штаба ЦАХАЛ - на Западном берегу реки Иордан, в Иорданской долине, в Мертвом море и на Голанских высотах. В районе маневров может наблюдаться повышенное присутствие военных машин и авиации. Мероприятия продлятся до вечера.