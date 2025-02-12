Король Иордании заявил Трампу о непринятии плана переселения палестинцев

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Король Иордании Абдалла II на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом сказал, что решительно выступает против его идеи переселения палестинцев из сектора Газа, сообщил телеканал NBC.

"Я подтвердил твердую позицию Иордании против перемещения палестинцев, проживающих в секторе Газа и на Западном берегу. Это единая арабская позиция", - заявил он.

Абдалла II подчеркнул, что его "главная приверженность - это Иордания, ее стабильность и благополучие иорданцев", и добавил, что "мы должны учитывать наилучшие интересы Соединенных Штатов, людей в регионе, особенно моего народа - народа Иордании".

"Восстановление Газы без выселения палестинцев и решение тяжелой гуманитарной ситуации должно быть приоритетом для всех, - заявил иорданский монарх в своем аккаунте в соцсети X. - Достижение справедливого мира на основе решения о двух государствах - это способ обеспечить региональную стабильность".

Как сообщает телеканал NBC, король сказал Трампу, что он может принять 2 тыс. палестинских детей из Газы, которые тяжело больны.

Ранее Трамп предложил переселить население сектора Газа, который он назвал "площадкой под снос", в арабские страны, в том числе в Иорданию и Египет.

Во время встречи с Абдаллой II президент США сказал, что ожидает прогресса в реализации своего плана и "на 99% уверен", что сумеет "что-то уладить с Египтом", добавив, что у Вашингтона "будут и другие помощники", говорится в сообщении NBC.

В то же время, как сообщила Тhe Times of Israel, Египет планирует "представить комплексное видение реконструкции" сектора Газа, которое гарантирует палестинцам сохранение их земель.

Египет "надеется на сотрудничество" с администрацией Трампа "для достижения всеобъемлющего и справедливого мира в регионе", говорится в распространенном заявлении египетского МИД.