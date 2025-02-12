В МИД Китая выступили против идей переселить палестинцев из сектора Газа

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Власти КНР не считают допустимыми предложения о перемещении жителей сектора Газа в другие районы, сообщают СМИ.

"Газа принадлежит палестинцам и является неотъемлемой частью палестинской территории", - заявил представитель МИД КНР Го Цзякунь на регулярном брифинге.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в среду также назвал идею президента США Дональда Трампа о переселении "неприемлемой для арабского мира, который боролся с этой идеей на протяжении ста лет".

"Мы, арабы, ни в коем случае не собираемся сдаваться сейчас, потому что мы не потерпели политического, военного или культурного поражения", - приводят его слова СМИ.

Ранее Трамп предложил передать Газу под американский контроль, а палестинское население переселить в другие места. В частности, он предлагал отправить палестинцев из Газы в Египет, однако в Каире отвергли эту инициативу. Позднее президент США говорил, что рассчитывает бесплатно получить сектор Газа.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и премьер-министр Дании Метте Фредериксен в телефонном разговоре согласились, что восстановление сектора Газа следует проводить, не выселяя оттуда палестинцев.

Король Иордании Абдалла II на встрече в Вашингтоне с Трампом также сказал, что решительно выступает против его идеи переселения палестинцев из сектора Газа.

