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Ряд европейских лидеров положит в Париже начало консультациям по Украине

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Совещание в узком составе европейских лидеров в понедельник в Париже по Украине и безопасности в Европе не следует расценивать как то, что другие государства исключены из этого процесса, заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Керсмакер.

"Идея вовсе не была в том, чтобы исключить другие государства-члены ЕС из этой встречи. Она важный отправной пункт, чтобы определиться с ситуацией на Украине и безопасностью в Европе. Речь не идет о том, чтобы исключить кого бы то ни было", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Его спросили, уместно ли участие главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в совещании руководителей лишь нескольких стран ЕС, тогда как она должна представлять интересы всего Евросоюза.

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"Председатель фон дер Ляйен была приглашена на встречу. Я думаю, что повод присутствовать там был важным", - сказал де Керсмакер, напомнив, что речь идет о совещании, организованном по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона.

"И, как уже было объявлено, за этим совещанием последуют несколько других", - добавил представитель ЕК.

Ранее Елисейский дворец распространил коммюнике, в котором говорится: "Президент республики пожелал инициировать консультации между европейскими лидерами по ситуации на Украине и вопросам безопасности в Европе".

В документе сообщается, что это будет неформальная встреча Макрона с главами правительств Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландов и Польши, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой, главой ЕК фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Эти консультации, отмечают в канцелярии французского президента, в дальнейшем могут быть "расширены в других форматах с целью объединения всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе".

ЕК ЕС Украина Эммануэль Макрон Урсула фон дер Ляйен
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