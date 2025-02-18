Комиссары ЕК обсудят в Финляндии приоритеты Европы и реформы при нынешней геополитике

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обсудит в Хельсинки с ключевыми комиссарами Еврокомиссии приоритеты Европы и реформы в нынешней геополитической ситуации, сообщила пресс-служба финского правительства.

"Я очень рад, что у нас будет возможность обсудить приоритеты Европы и необходимые реформы в нынешней геополитической ситуации с ключевыми комиссарами в Хельсинки", - сказал Орпо.

Он пригласил вице-президента Еврокомиссии Хенну Вирккунен и подотчетных ей комиссаров в Финляндию 20-21 февраля. Орпо и члены ЕК обсудят актуальные вопросы ЕС и международные вопросы в Кесяранте 20 февраля, говорится в сообщении.

Помимо Вирккунен в Финляндию приедут комиссары Андрюс Кубилиус (оборона и космос), Магнус Бруннер (внутренние дела и миграция), Екатерина Захариева (стартапы, исследования и инновации) и Майкл Макграт (демократия, правосудие, верховенство закона и защита прав потребителей).

В Еврокомиссии, которая приступила к работе в декабре 2024 года, члены Комиссии отвечают за такие ключевые для Финляндии области, как технологическая самодостаточность, безопасность и демократия.

В ходе визита члены Еврокомиссии встретятся с президентом республики Александром Стуббом.