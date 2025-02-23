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Мурашко заявил о готовности внести изменения в договор медпомощи жителям Абхазии с гражданством РФ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Россия готова внести изменения в межправсоглашение об оказании медицинской помощи, чтобы граждане Абхазии с российским гражданством могли обращаться в лечебные учреждения России на основании загранпаспорта, сказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В ходе посещения республиканской больницы совместно с политиком Бадрой Гунба он сообщил, что в список требуемых документов нужно внести коррективы, чтобы нужны были только два документа - паспорт (в том числе загранпаспорт) и полис страховки. Пенсионный (СНИЛС) будет не нужен.

"Средства и возможности предусмотрены. Поэтому мы надеемся на решение вопроса", - отметил министр.

Он напомнил, что Минздрав РФ в этом году, как и в предыдущие, выделил более полумиллиарда рублей в фонд ОМС Краснодарского края, который оплачивает услуги для этой категории пациентов. В прошлом году более 8 тысяч таких пациентов получили помощь.

Гунба поблагодарил Мурашко за помощь и отметил, что требование СНИЛС действительно ограничивает доступ людей к медицинской помощи.

"Действительно, это очень важный вопрос, учитывая, что большое количество наших граждан также являются гражданами Российской Федерации. Для нас очень важно, чтобы они имели доступ к медицине, в том числе и на территории РФ. А сейчас у наших граждан нет внутреннего паспорта и СНИЛС", - сказал он.

Гунба сообщил, что говорил накануне об этом с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой. "Будем надеяться, что мы решим этот вопрос, как только закончатся выборы. Я уверен, что мы дадим поручение, одним из первых поручений должно быть внесение изменений в межправсоглашение, которое позволит получить доступную медицинскую помощь на территории Российской Федерации", - заявил политик.

Между тем, сообщается, что российские врачи осмотрели уже более 1 800 детей Абхазии в ходе масштабной диспансеризации, договоренность о проведении которой была достигнута во время визита Гунба в Москву.

Мурашко сообщил, что на диспансеризации работают четыре бригады российских врачей. "Мы дополнительно сейчас сюда доставили два автомобиля, с ними более удобно работать, потому что они оснащены медицинскими оборудованием, специальными комплектами. Это всё бесплатно. По итогам осмотров каждому третьему ребенку требуется диспансерное наблюдение специалистов в связи с тем или иным заболеванием. Эта работа точно нужна", - отметил министр.

Минздрав РФ Михаил Мурашко Абхазия Бадра Гунба ОМС
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