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Уиткофф отложил поездку на Ближний Восток из-за усилий по урегулированию на Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф отложил на несколько дней поездку в этот регион, сообщил в соцсети журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник.

"Уиткофф отложил поездку на Ближний Восток на несколько дней. Американский источник сообщил, что причина заключается в дипломатических усилиях по урегулированию украинского вопроса", - написал Равид.

Ранее планировалось, что спецпосланник президента США 26 февраля прибудет на Ближний Восток, чтобы попытаться договориться о продлении первой фазы соглашения о перемирии в секторе Газа.

Уиткофф входил в американскую делегацию, которая участвовала в переговорах с представителями России в Саудовской Аравии 18 февраля.

Ближний Восток США Газа Саудовская Аравия Стивен Уиткофф
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