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Япония и Филиппины продолжат развивать военное сотрудничество

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Министры обороны Японии и Филиппин Гэн Накатани и Гилберто Теодоро на встрече договорились углублять сотрудничество стран в области обороны и в защите сведений военного характера, сообщает AP.

"Мы согласились начать дискуссии между военными ведомствами наших стран относительно механизма по защите военной информации", - заявил после встречи Накатани.

Также он договорился с Теодоро "об укреплении оперативного сотрудничества", включая совместные многонациональные оборонные учения и обмен информацией.

Теодоро говорил о стремлении развивать отношения с Токио "против односторонних попыток Китая и других стран изменить международный порядок и картину мира".

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. По данным The Washington Post, на 2019 год через Южно-Китайское море и Восточно-Китайское море проходили торговые потоки на сумму в $7,4 трлн. До 80% торговли КНР также связаны с этими морями, Китай получает через них ресурсы с Ближнего Востока и Африки. При этом Филиппины укрепляют отношения с США, с Австралией, Францией, Британией и партнерами в Азии.

В прошлом году Филиппины подписали соглашение с США об обмене конфиденциальными разведданными и технологиями в области ключевых видов вооружений. Также Филиппины заключили договор с Японией, позволяющий размещать войска для совместных военных учений на территории друг друга, но его пока не ратифицировали законодательные органы стран.

АСЕАН Китай Филиппины Япония Спратли Минобороны
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