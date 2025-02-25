Глава МИД Британии призвал Европу конфисковать замороженные активы РФ

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Европе пора конфисковать блокированные ранее в ее юрисдикции российские активы, заявил во вторник в обращении к парламенту глава британского МИД Дэвид Лэмми.

"Конечно, Европа должна действовать быстро. Я полагаю, что нам следует перейти от заморозки активов к их изъятию", - приводят западные СМИ слова Лэмми.

Однако, отметил он, односторонних шагов в этой сфере делать не стоит. По его словам, вопрос, в частности, обсуждали в G7.

"Этот не тот вопрос, в отношении которого какое-либо правительство может действовать одно. Мы должны действовать вместе с европейскими союзниками", - сказал министр.

Накануне глава дипломатии ЕС Кая Каллас сказала, что для действий по конфискации замороженных в ЕС российских активов необходимо согласие всех членов Евросоюза, этого фактора на данный момент нет.

По ее словам, соответствующая работа в Евросоюзе ведется, но она сама не испытывает оптимизма, чтобы заявлять, будто в марте будет достигнуто соглашение по этому вопросу.

Так Каллас ответила на просьбу прокомментировать заявление, сделанное ранее министром иностранных дел Литвы Кестутисом Будрисом, о том, что вопрос о конфискации замороженных российских активов для восстановления Украины должен быть решен в марте.

Издание Politico сообщало во вторник со ссылкой на источник, что в ЕС серьезной поддержкой пользуется идея не размораживать блокированные на территории союза примерно 200 млрд евро российских активов, а задействовать их для восстановления Украины.