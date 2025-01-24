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В Euroclear предупредили о непредвиденных последствиях конфискации активов РФ

В Euroclear предупредили о непредвиденных последствиях конфискации активов РФ
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Изъятие блокированных активов РФ может вызвать незапланированные последствия, которые окажут негативный эффект на международную финансовую систему, заявила глава международного депозитария Euroclear Валери Урбен.

"Всегда могут последовать контрмеры России, которые еще сильнее дестабилизируют финансовые рынки", - сказала она агентству Bloomberg.

Урбен отметила, что президент США Дональд Трамп пытается склонить Украину к переговорам с Россией. В то же время судьба замороженных активов может стать одной из тем переговоров, при этом некоторые официальные лица хотят продвигаться вперед с конфискацией активов.

"Я не думаю, что это чисто теоретическая возможность", - сказала Урбен.

В то же время она подчеркнула, что если члены ЕС все-таки конфискуют российские активы, им надо взять на себя и сопутствующие финансовые обязательства, чтобы впоследствии защитить Euroclear от исков России.

В минувшем декабре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил лидерам стран ЕС о готовности прибегнуть к вето на продление антироссийских санкций, в результате чего их срок действия истечет 31 января. Орбан пояснял, что ожидает инаугурации избранного президента США 20 января. В эту пятницу стало известно, что премьер Венгрии также связал вопрос продления санкций в отношении России с возобновлением транзита российского газа через территорию Украины

Собеседник Financial Times ранее отмечал, что если санкции утратят силу, то у ЕС не будет юридических возможностей удерживать у себя замороженные активы РФ, в том числе $190 млрд в Euroclear, за счет доходов от которых финансируется кредит для Украины в $50 млрд. Также придется положить конец секторальным санкциям и ограничениям в торговле.

В декабре агентство Bloomberg также сообщало со ссылкой на источники, что Евросоюз рассматривает возможные юридические и финансовые последствия в случае изъятия блокированных российских активов для помощи Украине.


Euroclear Виктор Орбан Дональд Трамп ЕС Валери Урбен
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