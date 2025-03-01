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Итальянский премьер выступила за срочный созыв саммита ЕС-США после встречи Трампа с Зеленским

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Италии Джорджа Мелони по итогам встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского призвала европейцев не допустить углубления разногласий с Вашингтоном и заявила, что Рим в ближайшие часы призовет к проведению саммита ЕС-США, сообщила Politico.

"Что необходимо, так это немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены справляться с серьезными вызовами сегодняшнего дня, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы", - приводит издание слова Мелони.

Как сообщалось, лидеры некоторых европейских стран планируют по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера встретиться в Лондоне в воскресенье, к ним должен присоединиться Зеленский.

Ряд европейских лидеров с единых позиций выступили на защиту Зеленского после жесткой критики, которой на встрече в Вашингтоне подверг его Трамп, а глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас даже заявила: "Сегодня стало ясно, что свободному миру нужен новый лидер. Мы, европейцы, должны принять этот вызов".

Трамп по окончании встречи заявил журналистам, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ.

"Мы хотим, чтобы был мир. Нам не нужна эта война, не нужны интриги", - подчеркнул он.

По словам главы Белого дома, Зеленский же "хочет воевать, воевать и еще раз воевать (...), хочет заручиться нашей поддержкой и продолжать войну".

Встреча Трампа и Зеленского прошла в Овальном кабинете Белого дома и завершилась острой перепалкой. В результате не было пописано соглашение о сотрудничестве двух стран в области добычи на Украине полезных ископаемых, отменена совместная пресс-конференция лидеров.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Италия США Украина
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