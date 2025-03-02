Британия не убедила США подписать с Украиной соглашение о металлах

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Британский премьер Кир Стармер не смог уговорить администрацию США подписать с Украиной соглашение о добыче украинских редкоземельных металлов, сообщает в ночь на воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"Британские официальные лица не смогли спасти экономическое соглашение США с Украиной", - пишет агентство.

По его данным, в Вашингтоне сообщили Лондону, что "нужно время, чтобы все успокоились".

В пятницу подписание соглашения сорвалось из-за словесной перепалки в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.