Советник Трампа сообщил о совете делегации США прервать переговоры с Зеленским

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В американской делегации в пятницу единогласно посоветовали президенту США Дональду Трампу досрочно завершить переговоры в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил в субботу советник по нацбезопасности американского лидера Майк Уолц.

Он рассказал телеканалу Fox News, что после протокольной части переговоров в Овальном кабинете, в ходе которой Трамп и Зеленский при журналистах на повышенных тонах общались друг с другом и не скрывали разногласий, обе делегации разошлись по разным помещениям.

По словам Уолца, затем он, госсекретарь США Марко Рубио и другие официальные лица "по сути, в один голос сказали президенту, что после таких оскорблений в Овальном кабинете нет возможности продолжать переговоры".

Затем, по данным американских СМИ, именно Уолц отправился по просьбе Трампа проинформировать украинскую делегацию, что ей следует немедленно покинуть Белый дом.

На вопрос журналиста о том, осознавал ли Зеленский, насколько серьезна возникшая проблема, Уолц ответил: "Нет, он этого не понимал. Зато это поняла его команда. Его посол в Вашингтоне, его советник - они буквально в слезах просили продолжить встречу. Но Зеленский был по-прежнему склонен к конфликту".

Советник Трампа сообщил, что сказал Зеленскому: "Время не на вашей стороне здесь, в Вашингтоне. Оно не на вашей стороне на полях сражений. И оно не на вашей стороне, если смотреть на ситуацию в мире. А готовность США и американских налогоплательщиков помогать - не безгранична".