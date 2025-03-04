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Самая большая в мире ракета во вторник стартует в тестовый орбитальный полет

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Космический корабль Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемые для пилотируемых полетов на Луну, во вторник по московскому времени стартует в восьмой по счету тестовый орбитальный полет, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в понедельник в 18:30 по времени Восточного побережья США (во вторник в 02:30 по Москве).

Корабль в ходе полета, который продлится около часа, должен будет вывести на орбиту четыре имитатора мини-спутников Starlink.

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты совершит приводнение в Индийском океане к северо-западу от Австралии.

Носитель Super Heavy должен будет осуществить посадку обратно на стартовый комплекс, где будет схвачен при приземлении руками-манипуляторами системы Mechazilla.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 м. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

Ранее ракета уже запускалась семь раз. Четыре полета в прошлом году были успешными.

Последний полет, который был осуществлен 17 января, закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship взорвался после отделения носителя.

SpaceX Starship Starlink США
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