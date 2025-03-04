SpaceX отменила тестовый запуск своей лунной ракеты

Подготовка к запуску корабля Starship компании SpaceX на ракете-носителе Super Heavy в Техасе Фото: AP/TASS

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Восьмой по счету тестовый запуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, который планировался во вторник в 02:30 (по Москве), отменен, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Решение было принято за 40 минут до старта, о причинах не сообщается.

Ранее ракета уже запускалась семь раз. Четыре полета в прошлом году были успешными.

Последний полет, который был осуществлен 17 января, закончился неудачей. Вторая ступень ракеты не смогла выйти на орбиту. Starship взорвался после отделения носителя.